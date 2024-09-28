Ученые: чистка зубов по утрам снижает риск возникновения рака

Оказалось, что нужно регулярно избавляться от бактерий в ротовой полости

Новое исследование ученых показало, что регулярная чистка зубов и использование зубной нити могут снизить риск развития рака головы и шеи. Оказывается, высокий уровень бактерий, вызывающих заболевания десен, может повысить вероятность возникновения онкологии, а также диабета и высокого кровяного давления.

Американские ученые обнаружили более дюжины видов бактерий, которые, по их словам, в совокупности повышают риск развития плоскоклеточного рака головы и шеи – самого распространенного типа – на 50%. Исследователи утверждают, что их выводы подчеркивают важность хорошей гигиены полости рта, которая часто подразумевает чистку зубов дважды в день, использование зубной нити и регулярное посещение стоматолога.

"Чистка зубов и использование зубной нити могут не только помочь предотвратить заболевания пародонта, но и защитить от рака головы и шеи", – рассказал профессор Ричард Хейс.

Медики говорят, что рак головы и шеи довольно сложно диагностировать на ранних стадиях. В последнее время эти болезни стали чаще находить у молодых людей.

По словам экспертов, наличие определенных бактерий в полости рта может увеличивать риск развития онкологии от 30 до 50%. Хотя они отмечают, что исследование не доказывает прямую зависимость, но наверняка выявляет корреляцию между фактором и болезнью.