Ученые: чистка зубов по утрам снижает риск возникновения рака

Одна ежедневная привычка может снизить риск возникновения рака
Фото: unsplash.com
Оказалось, что нужно регулярно избавляться от бактерий в ротовой полости

Новое исследование ученых показало, что регулярная чистка зубов и использование зубной нити могут снизить риск развития рака головы и шеи. Оказывается, высокий уровень бактерий, вызывающих заболевания десен, может повысить вероятность возникновения онкологии, а также диабета и высокого кровяного давления.

Американские ученые обнаружили более дюжины видов бактерий, которые, по их словам, в совокупности повышают риск развития плоскоклеточного рака головы и шеи – самого распространенного типа – на 50%. Исследователи утверждают, что их выводы подчеркивают важность хорошей гигиены полости рта, которая часто подразумевает чистку зубов дважды в день, использование зубной нити и регулярное посещение стоматолога.

"Чистка зубов и использование зубной нити могут не только помочь предотвратить заболевания пародонта, но и защитить от рака головы и шеи", – рассказал профессор Ричард Хейс.

Медики говорят, что рак головы и шеи довольно сложно диагностировать на ранних стадиях. В последнее время эти болезни стали чаще находить у молодых людей. 

По словам экспертов, наличие определенных бактерий в полости рта может увеличивать риск развития онкологии от 30 до 50%. Хотя они отмечают, что исследование не доказывает прямую зависимость, но наверняка выявляет корреляцию между фактором и болезнью.

Источник: Daily Mail

"Будет проклят": президент Польши пригрозил Путину

Политик объяснил, почему российские власти до сих пор не использовали свой ядерный арсенал

"Повод бить тревогу": с какой трагедией столкнулся Киев

Дела на Украине совсем плохи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей