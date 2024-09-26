Врач рассказала об опасности интимных смазок

Существует один тип, который не рекомендуют к применению

Лубриканты, которые используются для продления полового акта, могут быть опасными, поскольку уменьшение чувствительности способно приводить к травмам, утверждает гинеколог Виталина Давыдова. Специалисты, которые занимаются интимным здоровьем людей, их использовать не советуют.

По ее словам, довольно часто такие смазки люди применяют при анальном сексе, который сам себе травматичен. Если чувствительность будет понижена, то и риск получить проблемы окажется гораздо выше.

Также специалист посоветовала внимательно относится к составу лубрикантов. Например те, которые изготовлены на силиконовой основе, могут испортить интимные игрушки. Хотя в отстальном у врачей к ним претензий нет. Масляные лубриканты достаточно агрессивны и не подходят для интимного акта в презервативе – из-за воздействия веществ резина может попросту порваться в процессе.

"Масляные смазки совместимы только с презервативами из полиуретана", – пояснила гинеколог.

