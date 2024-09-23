Эксперты назвали самую безопасную диету для похудения

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В погоне за стройностью очень важно не растерять здоровье. Неверный подход к питанию способен серьезно ударить по всем системам организма, из-за чего долгожданная потеря лишних килограммов не доставит никакой радости, поскольку принесет за собой массу проблем. Однако есть диета, благодаря которой можно худеть безопасно. Эксперты утверждают, что к ним относится среднеземноморский рацион.
Он очень эффективен, поскольку богат овощами, зеленью, фруктами, цельнозерновыми продуктами, полезными жирами. Во время этой диеты можно есть рыбу, белое мясо, морепродукты и нежирную молочку. Но важно соблюдать умеренный подход.
Как сообщает женский журнал Клео.ру, такой подход к похудению работает из-за обилия клетчатки и ненасыщенных жиров. Помимо потери веса, это питание способствует улучшению качества волос, кожи и сосудов.
В среднеземноморской диете разрешается пить красное вино – немного, один бокал. Но запрещается фастфуд, сладости и жирное мясо.
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