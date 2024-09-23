Ученые нашли новое состояние между жизнью и смертью

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Исследователям удалось установить, что помимо жизни и смерти у человека есть еще и третье состояние. Оно заключается в том, что отдельные клетки после прекращения работы мозга функционируют в другой форме.
Если для них созданы благоприятные условия – например, есть кислород и нужные питательные вещества – то клетки способны превращаться в новые многоклеточные структуры. В особенности это было замечено на примере легких, где появляются маленькие клеточные структуры. Они могут двигаться и самовосстанавливаться.
Ученые полагают, что клеткам удается каким-то образом наладить связь друг с другом и самоорганизовываться в отдельные структуры. Это может говорить о том, человеческие клетки очень адаптивны и легко поддаются трансформации, хотя до этого о них было совсем иное представление.
В перспективе это открытие могут использовать в медицине, когда требуется доставить определенное вещество к конкретной части тела. А также оно может сказаться на развитии прогностической и профилактической медицины.
Человечество столкнулось с большой угрозой