Врачи раскрыли последствия от похудения с помощью соды

В соцсетях набирает популярность новый способ похудения, основанный на употреблении пищевой соды. По словам некоторых людей, это помогает бороться с аппетитом, избавиться от лишних кило, а также целлюлита. Однако врачи утверждают, что это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Диетолог Мишель Рутенштейн утверждает, что нет никаких доказательств эффективности соды в похудении. Действительно, ее щелочная структура может влиять на аппетит, но прямого эффекта на потерю веса она не оказывает.

Врач Найша Исом утверждает, что употребление пищевой соды может вызвать временную задержку воды, вздутие живота и газы, что некоторые могут ошибочно принять за подавление аппетита.

Помимо отсутствия доказательств своего действия, сода может быть вредной для организма. Например, приводить к электролитному дисбалансу, высокому кровяному давлению и проблемам с пищеварением из-за высокого содержания натрия.

Рутенштейн объясняет, что гидрокарбонат натрия также может влиять на эффективность препаратов, разжижающих кровь, изменяя кислотно-щелочной баланс организма и потенциально приводя к повышению риска кровотечения.

