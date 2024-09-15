Психолог рассказал о преимуществах жизни холостяка

Человек может больше времени уделять себе и своим желаниям

Некоторые мужчины осознанно выбирают холостятцкую жизнь женитьбе. И вопреки мнению общественности, что такой человек является безответственным эгоистом, это не всегда так. Порой они идут на это из-за негативного опыта общения с женщинами, говорит психолог Александр Кононов.

Специалист отмечает, что некоторым противоположный пол мог нанести большую травму. В итоге из-за неспособности справиться с тяжелыми переживаниями они предпочитают жить в одиночестве, оберегая себя от тяжелых потрясений.

При этом у такого образа жизни, помимо недостатков, есть и существенные преимущества. Например, мужчина может больше времени уделять своим увлечениям, встречаться с кем хочется и заниматься тем, чем душа пожелает.

"Финансовая свобода, отсутствие расходов на других, кроме себя. Свобода в выборе места отдыха и его продолжительности",

– перечислил психолог достоинства жизни одиночки.