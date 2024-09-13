ВИЧ и проблемы с психикой: мигранты пожаловались на работу в России

Иностранцы жалуются на плохое здоровье

Трудовые мигранты из Таджикистана сталкиваются с тяжелыми рабочими условиями, из-за которых у них серьезно страдает здоровье. Они не могут получить медпомощь, трудно переживают языковой барьер, а также страдают от дискриминации, что сказывается на их состоянии, пишет Asia-Plus.

По их словам, в последнее время выросло число заболевших ВИЧ и туберкулезом – порядка 19% получили легочную болезнь во время миграции. Врачи объясняют это большим скоплением людей в местах, где приходится работать и проживать таджикам. Дополнительно на их иммунитет влияет плохое питание, низкий уровень дохода и высокий уровень стресса.

Мигранты довольно часто соглашаются на тяжелые условия труда, поскольку других вариантов у них нет. В результате это приводит к недосыпу и снижению продолжительности жизни. Дополнительно они сталкиваются с чувством одиночества и изоляции, что сказывается на развитии психических расстройств.

"Это депрессия, тревожные расстройства, панические атаки, навязчивые расстройства и фобии", – говорят специалисты.

При этом большинство не тратят деньги на свое медобеспечение, предпочитая отправлять все в семью – для их родственников эти средства довольно часто являются единственным источником заработка.