Мужчина перестал возбуждаться после нескольких слов жены

Мужчина перестал возбуждаться после нескольких слов жены
Фото: unsplash.com
Супруга рассказала ему свою личную тайну, которую хранила 20 лет

50-летний мужчина попросил совета у психотерапевта Памелы Коннолли, которая ведет свою авторскую колонку в британской прессе. Он рассказал о своей непростой ситуации, из-за которой его интимная жизнь с супругой стала сложной. И все из-за нескольких слов, которые не так давно произнесла женщина в беседе.

Его жена призналась, что не хочет заниматься полноценным сексом – ее интересует только прелюдия и быстрое проникновение, чтобы достичь оргазма. При этом она не хочет, чтобы муж достигал пика удовольствия, поскольку влажность и признаки эякуляции вызывают у нее отвращение.

Такие изменения в их личной жизни произошли спустя 20 лет брака. В итоге мужчина перестал испытывать возбуждение, которого было бы достаточно для секса – теперь ему приходится пользоваться дополнительными лекарствами и терпеть побочные эффекты.

Специалист посоветовала британцу побольше экспериментировать и найти подходы, которые удовлетворили бы обоих. Но больше вопросов у нее вызвало, что женщина рассказала об этом так поздно. Психотерапевт допустила, что у нее могла развиться фобия, требующая лечения.

Источник: The Guardian

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