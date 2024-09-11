Подборка свежих анекдотов

Подборка свежих анекдотов
Фото: www.unsplash.com
Смешные приколы поднимут настроение

"Утро.ру" делится свежей подборкой смешных анекдотов.

Как называется человек, который постоянно срывает диету?

– Я худеющий... на повторе!

***

Почему программисты не ходят в лес?

– Боятся зависнуть в корне проблемы.

***

Два программиста. Один другому:

– Ты спишь?

– Нет, сохраняюсь.

***

Программист приходит в магазин:

– У вас есть хлеб?

– Есть.

– Отлично! Дайте пять буханок.

– Может, одну?

– О, одну можно скопировать?

***

Учитель спрашивает школьника:

– Почему домашнее задание не сделал?

– Понимаете, я дал волю воображению и оно решило отдохнуть!

***

Мужчина просыпается утром и говорит жене:

– Сегодня выходной! Я наконец-то смогу поспать!

Жена:

– Уже проснулся, так что даже этот план провалился!

***

Блондинка заходит в библиотеку и говорит:

– Мне, пожалуйста, гамбургер.

Библиотекарь шепотом:

– Здесь библиотека.

Блондинка, тоже шепотом:

– Ой, извините... мне, пожалуйста, гамбургер!

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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