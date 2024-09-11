Подборка свежих анекдотов

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
"Утро.ру" делится свежей подборкой смешных анекдотов.
Как называется человек, который постоянно срывает диету?
– Я худеющий... на повторе!
***
Почему программисты не ходят в лес?
– Боятся зависнуть в корне проблемы.
***
Два программиста. Один другому:
– Ты спишь?
– Нет, сохраняюсь.
***
Программист приходит в магазин:
– У вас есть хлеб?
– Есть.
– Отлично! Дайте пять буханок.
– Может, одну?
– О, одну можно скопировать?
***
Учитель спрашивает школьника:
– Почему домашнее задание не сделал?
– Понимаете, я дал волю воображению и оно решило отдохнуть!
***
Мужчина просыпается утром и говорит жене:
– Сегодня выходной! Я наконец-то смогу поспать!
Жена:
– Уже проснулся, так что даже этот план провалился!
***
Блондинка заходит в библиотеку и говорит:
– Мне, пожалуйста, гамбургер.
Библиотекарь шепотом:
– Здесь библиотека.
Блондинка, тоже шепотом:
– Ой, извините... мне, пожалуйста, гамбургер!
Основной удар пришелся по центральной части страны
Вашингтон действует исключительно в собственных интересах