Эксперты рассказали о семи видах женского оргазма

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Тело женщины устроено несколько сложнее, чем у мужчин. Это касается и интимной сферы, в которой прекрасному полу доступен больший спектр удовольствий. По словам специалистов, женщины могут испытывать семь видов оргазма. Подробностями поделился женский журнал "Клео.ру".
1. Клиторальный оргазм. Это самый распространенный и легкодостижимый вид удовольствия. Он происходит от стимуляции нервных окончаний в половом органе.
2. Оргазм точки G. Утверждается, что она находится на передней стенке влагалища на глубине 5-8 см. От ее стимуляции ощущения получаются более яркими и длительными.
3. Анальный оргазм. В этой зоне тоже есть множество нервных окончаний, поэтому стимуляция может привести к новым видам удовольствий.
4. Оргазм точки C. Это место, расположенное около шейки матки. Воздействие на нее может обеспечить яркие и глубокие эмоции.
5. Миотонический оргазм. Он случается при сильном зажатии тазовых мышц. Но только три женщины из ста могут испытать такие ощущения.
6. Оргазм сосков. Дело в том, что при их стимуляции активируются зоны в мозге, которые отвечают за удовольствие в половом акте. Поэтому результата вполне можно добиться.
7. Ночной оргазм. Во время глубокого сна женщина может испытать неожиданное удовольствие. Причина кроется в том, что мозг в этот момент способен обрабатывать чувственные импульсы.
Ситуация для Украины с каждым днем становится только хуже