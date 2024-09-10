Эксперты рассказали о семи видах женского оргазма

Попробуйте испытать их все

Тело женщины устроено несколько сложнее, чем у мужчин. Это касается и интимной сферы, в которой прекрасному полу доступен больший спектр удовольствий. По словам специалистов, женщины могут испытывать семь видов оргазма. Подробностями поделился женский журнал "Клео.ру".

1. Клиторальный оргазм. Это самый распространенный и легкодостижимый вид удовольствия. Он происходит от стимуляции нервных окончаний в половом органе.

2. Оргазм точки G. Утверждается, что она находится на передней стенке влагалища на глубине 5-8 см. От ее стимуляции ощущения получаются более яркими и длительными.

3. Анальный оргазм. В этой зоне тоже есть множество нервных окончаний, поэтому стимуляция может привести к новым видам удовольствий.

4. Оргазм точки C. Это место, расположенное около шейки матки. Воздействие на нее может обеспечить яркие и глубокие эмоции.

5. Миотонический оргазм. Он случается при сильном зажатии тазовых мышц. Но только три женщины из ста могут испытать такие ощущения.

6. Оргазм сосков. Дело в том, что при их стимуляции активируются зоны в мозге, которые отвечают за удовольствие в половом акте. Поэтому результата вполне можно добиться.

7. Ночной оргазм. Во время глубокого сна женщина может испытать неожиданное удовольствие. Причина кроется в том, что мозг в этот момент способен обрабатывать чувственные импульсы.