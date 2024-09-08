Шпионят ли смартфоны за владельцами?

Шпионят ли смартфоны за владельцами?
Картинка: сгенерировано ИИ
Недавняя утечка обеспокоила людей

Предложения о том, что смартфоны могут подслушивать пользователей, обсуждаются уже давно, но последние утечки информации заставляют поверить, что это может быть реальной угрозой.

Недавний инцидент с утечкой данных пролил свет на то, как крупные компании, используя искусственный интеллект, могут собирать информацию о пользователях через их устройства. Особое внимание привлек рекламный ролик одного из предполагаемых маркетинговых партнеров крупной соцсети, в котором подробно рассказывается, как технологии могут "подслушивать" разговоры пользователей с целью создания таргетированной рекламы.

В видео утверждается, что специальное ПО использует ИИ для сбора и анализа "данных о намерениях". Это означает, что разговоры, которые вы ведете рядом с вашим телефоном, ноутбуком или умной колонкой, могут быть записаны и проанализированы, а затем использованы для формирования рекламных предложений, максимально точно отражающих ваши потребности и интересы.

Основной механизм заключается в том, что ИИ прослушивает разговоры и выделяет ключевые слова, которые могут свидетельствовать о намерениях или желаниях пользователя. Например, если вы упомянули, что собираетесь купить новый телевизор, программное обеспечение это фиксирует, и вскоре вы можете увидеть предложения о телевизорах в своих рекламных блоках.

Источник: Мaximonline.ru ✓ Надежный источник

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