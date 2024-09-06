Подборка смешных анекдотов

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"Утро.ру" предлагает свежую подборку смешных историй.
– Доктор, мне кажется, что у меня плохая память.
– С каких пор?
– С каких пор что?
***
– Почему ты такой грустный?
– Меня уволили с работы.
– За что?
– За честность.
– Не может быть!
– Может, я всем сказал, что ненавижу эту работу.
***
– Папа, а кто такой дипломат?
– Это человек, который может сказать "да", думая "нет", и сказать "нет", думая "да".
***
– У меня был план на день.
– И что, выполнил?
– Ты что! План – это что-то, что остается нереализованным…
***
– Почему ты все время опаздываешь?
– Я просто даю другим возможность прийти вовремя.
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