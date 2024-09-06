Подборка смешных анекдотов

Новые приколы помогут отвлечься от рутины

"Утро.ру" предлагает свежую подборку смешных историй.



– Доктор, мне кажется, что у меня плохая память.

– С каких пор?

– С каких пор что?

***

– Почему ты такой грустный?

– Меня уволили с работы.

– За что?

– За честность.

– Не может быть!

– Может, я всем сказал, что ненавижу эту работу.

***

– Папа, а кто такой дипломат?

– Это человек, который может сказать "да", думая "нет", и сказать "нет", думая "да".

***

– У меня был план на день.

– И что, выполнил?

– Ты что! План – это что-то, что остается нереализованным…

***

– Почему ты все время опаздываешь?

– Я просто даю другим возможность прийти вовремя.