Астероид вошел в атмосферу Земли

Астероид столкнулся с Землей на огромной скорости
Фото: unsplash.com
Его могли видеть жители Филиппин

Ученые зафиксировали приближение астероида к Земле. Небесное тело размером около метра в диаметре начал движение к поверхности на скорости 67 тысяч км/ч в обеденное время и достиг своей точки призимления вечером, 4 сентября.

Из-за огромной скорости астероит ярко светил в небе – его могли увидеть жители Филиппин. В итоге при входе в атмосферу он превратился в огненный шар и, вероятно, сгорел.

Специалисты NASA назвали обнаружили объект утром среды и назвали его CAQTDL2. Его обнаружили за восемь часов до того, как он должен был столкнуться с Землей. Это всего лишь девятый случай, когда ученые точно сообщили об астероиде до его столкновения.

По их словам, при такой скорости полета времени на побег у очевидцев бы не осталось. Однако ученые подчеркнули, что небольшой размер астероида означает, что необходимости в эвакуации людей нет – он абсолютно безопасен.

Источник: Daily Mail

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