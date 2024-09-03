Подборка свежих анекдотов

Подборка свежих анекдотов
Фото: www.unsplash.com
Новые шутки и приколы поднимут настроение

"Утро.ру" предлагает свежую подборку юмористических зарисовок.

Женщина пришла в магазин за чем-то нужным, а вышла с чем-то красивым... Почему-то с нужным всегда сложнее.

---

В офисе внезапно отключили интернет. Сотрудники удивились, как много у них коллег и сколько у них, оказывается, работы.

---

Купил абонемент в спортзал. Теперь каждый раз, проходя мимо него, чувствую, как теряю деньги и уверенность в себе.

---

В холодильнике всегда есть еда, которую никто не ест, но выбросить ее никто не решается. Она там хранит наши надежды..!

---

Решил быть здоровым, завел будильник на 6 утра для пробежки. Встал, выключил будильник и вернулся спать, но гордость за себя осталась. Главное – начать!

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

"Символизм огромен": объявлено о провале антироссийского плана Вашингтона

Все старания американцев оказались тщетными

"Это шокирует": на Западе в ужасе от смертельного просчета ВСУ

Киевский режим подписал себе приговор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей