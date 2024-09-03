Подборка свежих анекдотов

Новые шутки и приколы поднимут настроение

"Утро.ру" предлагает свежую подборку юмористических зарисовок.



Женщина пришла в магазин за чем-то нужным, а вышла с чем-то красивым... Почему-то с нужным всегда сложнее.

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В офисе внезапно отключили интернет. Сотрудники удивились, как много у них коллег и сколько у них, оказывается, работы.

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Купил абонемент в спортзал. Теперь каждый раз, проходя мимо него, чувствую, как теряю деньги и уверенность в себе.

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В холодильнике всегда есть еда, которую никто не ест, но выбросить ее никто не решается. Она там хранит наши надежды..!

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Решил быть здоровым, завел будильник на 6 утра для пробежки. Встал, выключил будильник и вернулся спать, но гордость за себя осталась. Главное – начать!