На Урале 85-летний пенсионер отправил в кому соседа по палате

Несмотря на почтенный возраст, мужчина оказался настоящим агрессором

Под Екатеринбургом произошел трагический инцидент в одном из госпиталей. 85-летний старичок продемонстрировал немалую силу и отправил другого больного в кому.



По данным источника, инцидент произошел после того, как 79-летнему заслуженному тренеру по хоккею, страдающему диабетом, ампутировали пальцы на ногах. После сложной операции пенсионер не мог забыться сном и, испытывая дискомфорт, ходил по палате. Его поведение раздражало другого пожилого мужчину, который лежал с ним в одном помещении. Разозлившись на шум, злобный старичок взял табуретку и нанес удар по голове своего соседа.

От полученного удара пожилой спортсмен потерял сознание и был срочно доставлен в реанимацию, где врачи диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму и ввели в состояние искусственной комы. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое, и прогнозы на выздоровление остаются неопределенными.

Полиция уже занимается выяснением всех обстоятельств случившегося. В отношении агрессора может быть возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.