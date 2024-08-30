Подборка смешных анекдотов

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
908 новости
"Утро.ру" предлагает сделать паузу и от души похохотать.
Встречаются два друга. Один говорит:
– Купил жене путевку на месяц на Мальдивы!
– Отличный подарок! А что она тебе подарила?
– Отсутствие в течение двух недель.
---
Доктор говорит пациенту:
– У меня для вас две новости: плохая и хорошая.
– Давайте плохую.
– У вас амнезия.
– А хорошая?
– Полагаю, Вы уже забыли об этом!
---
Начальник:
– Почему вы опоздали?
– Знаете, не хотел просыпаться, чтобы не опаздывать.
– Как это работает?
– Не знаю, но, похоже, не очень.
---
Мужчина в аптеке:
– Дайте что-нибудь от лени!
– Ничего не делать не хотите?
– О, это мне подходит!
Страны почти подписали соглашение