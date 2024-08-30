Подборка смешных анекдотов

Подборка смешных анекдотов
Картинка: сгенерировано ИИ
Забавные истории скрасят день

"Утро.ру" предлагает сделать паузу и от души похохотать.

Встречаются два друга. Один говорит:

– Купил жене путевку на месяц на Мальдивы!

– Отличный подарок! А что она тебе подарила?

– Отсутствие в течение двух недель.

---

Доктор говорит пациенту:

– У меня для вас две новости: плохая и хорошая.

– Давайте плохую.

– У вас амнезия.

– А хорошая?

– Полагаю, Вы уже забыли об этом!

---

Начальник:

– Почему вы опоздали?

– Знаете, не хотел просыпаться, чтобы не опаздывать.

– Как это работает?

– Не знаю, но, похоже, не очень.

---

Мужчина в аптеке:

– Дайте что-нибудь от лени!

– Ничего не делать не хотите?

– О, это мне подходит!

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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