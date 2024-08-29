Подборка свежих анекдотов

Подборка свежих анекдотов
Фото: www.unsplash.com
Отвлекитесь от бытовых проблем

"Утро.ру" предлагает сделать небольшую передышку и повеселиться. Подборка новых шуток поднимет настроение.

Директор компании приходит на работу и видит, как его подчиненный сидит за столом и смотрит в пустоту. Директор спрашивает:

– Ты что делаешь?

Подчиненный, не поднимая глаз, отвечает:

– Я осознаю свою значимость в этом мире.

Директор удивлен:

– И к какому выводу ты пришел?

Подчиненный вздыхает:

– Пока что понял только одно – за это мне не платят...

---

Мужчина приходит к психологу и жалуется:

– Доктор, я в последнее время чувствую себя так, как будто у меня ничего не получается. Я не могу добиться своих целей.

Психолог задает ему вопрос:

– А какие у вас цели?

Мужчина задумывается и отвечает:

– Хотя бы уже встать с дивана и начать жить!

Психолог улыбается и говорит:

– Тогда вам точно надо начать с малого. Попробуйте поерзать на диване.

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Мужик, проснувшись, понимает, что опаздывает на работу. Он спешит, быстро собирается, выбегает из дома, но вдруг осознает, что сегодня выходной. Он останавливается, глубоко вздыхает и идет обратно домой. Его жена, глядя на него, говорит: – Что, снова герой будней решил выйти на работу в выходной? Мужик отвечает: – Ага, только теперь я еще и супергерой, который может вернуться на диван с невероятной скоростью!

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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