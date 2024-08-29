Эксперты объяснили правила парковки на тротуаре

Россиянам объяснили правила парковки на тротуаре
Фото: АГН "Москва"
В большинстве случаев это делать запрещено

Довольно часто при отсутствии места во дворе водители предпочитают ставить автомобиль на бордюр, с наездом на тротуар. Эксперты отмечают, что в техническом плане транспортному средству это никак не вредит, но есть другие негативные аспекты.

Например, ставить машину с наездом на бордюр можно только в тех случаях, когда это предусматривают правила парковки. Это обозначают специальными знаками. В некоторых случаях можно становиться колесами только сбоку, а в других – задом или передом.

В остальных ситуациях парковка с заездом на тротуар наказывается штрафом. Самый высокий установлен в Москве и Санкт-Петербурге – 3 тысячи рублей. В других регионах за это можно получить административное наказание в виде 1 тысячи рублей.

Источник: Российская газета

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