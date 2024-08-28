Всего 15 минут: рецепт вкусного и сытного ужина с макаронами

Всего 15 минут: рецепт вкусного и сытного ужина с макаронами
Фото: freepik.com
Приготовить его сможет любой

Если хочется приготовить что-то быстрое, простое и питательное на ужин, то это блюдо с макаронами от женского журнала "Клео.ру" станет отличным вариантом. Осилить этот рецепт сможет даже новичок, который не так давно научился жарить яичницу. 

Ингредиенты

  • Макароны – 200 граммов.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Сливки 20% – 100 мл.
  • Твердый сыр – 50 граммов.
  • Оливковое масло, зелень, соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт макарон с чесночным соусом

1. Сварите макароны до состояния "аль денте" по времени, указанном на упаковке. 

2. Натрите или порежьте чеснок, а после обжарьте на оливковом масле.

3. Добавьте перец, соль и сливки. 

4. Слейте воду с макарон и добавьте к соусу на сковородку. Протушите 1-2 минуты.

5. Украсьте сыром и зеленью.

Приятного аппетита!

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