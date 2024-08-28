Всего 15 минут: рецепт вкусного и сытного ужина с макаронами

Приготовить его сможет любой

Если хочется приготовить что-то быстрое, простое и питательное на ужин, то это блюдо с макаронами от женского журнала "Клео.ру" станет отличным вариантом. Осилить этот рецепт сможет даже новичок, который не так давно научился жарить яичницу.

Ингредиенты

Макароны – 200 граммов.

Чеснок – 2 зубчика.

Сливки 20% – 100 мл.

Твердый сыр – 50 граммов.

Оливковое масло, зелень, соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт макарон с чесночным соусом

1. Сварите макароны до состояния "аль денте" по времени, указанном на упаковке.

2. Натрите или порежьте чеснок, а после обжарьте на оливковом масле.

3. Добавьте перец, соль и сливки.

4. Слейте воду с макарон и добавьте к соусу на сковородку. Протушите 1-2 минуты.

5. Украсьте сыром и зеленью.

Приятного аппетита!