Всего 15 минут: рецепт вкусного и сытного ужина с макаронами

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Если хочется приготовить что-то быстрое, простое и питательное на ужин, то это блюдо с макаронами от женского журнала "Клео.ру" станет отличным вариантом. Осилить этот рецепт сможет даже новичок, который не так давно научился жарить яичницу.
1. Сварите макароны до состояния "аль денте" по времени, указанном на упаковке.
2. Натрите или порежьте чеснок, а после обжарьте на оливковом масле.
3. Добавьте перец, соль и сливки.
4. Слейте воду с макарон и добавьте к соусу на сковородку. Протушите 1-2 минуты.
5. Украсьте сыром и зеленью.
Приятного аппетита!
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