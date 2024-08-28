Подборка свежих, смешных анекдотов

Курс рубля
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"Утро.ру" делится забавными шутками – подборка анекдотов вызовет улыбку и поможет расслабиться.
Мужик заходит в аптеку и говорит фармацевту:
– Дайте, пожалуйста, что-то от головной боли, желудка, спины и одновременно от стресса.
Фармацевт отвечает:
– Вам нужна жизнь без проблем. Но, к сожалению, это у нас не продается. Как насчет обычного аспирина?
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Дед решил, что пора уже поехать в город и обновить себе паспорт. Заходит в паспортный стол, клерк смотрит на него и говорит:
– Ну, дедушка, вы уже не такой, как на фотографии. Ваша улыбка уже не та, усы седые, и лицо в морщинах.
Дед отвечает:
– Молодой человек, я понимаю. Но зато я точно знаю, что этот паспорт – МОЙ! Потому что я его сам вчера на остановке нашел!
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Взял зонт, чтобы не намокнуть под дождем. Дождь не пошел. Вывод: зонт работает.
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Утром пробежался до холодильника – день начинается с побед.
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Заказал онлайн-курс по прокрастинации. Пока не прошел.
Они опасаются, что риск эскалации с каждым разом становится выше