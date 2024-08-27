Эксперты назвали болезни, которые ведут к эректильной дисфункции

Всего есть несколько недугов, которые провоцируют развитие трудностей с эрекцией

Порядка 30% мужчин сталкиваются с эректильной дисфункцией в разный период своей жизни. Причин у этого может быть множество, включая усталость, накопленный стресс, проблемы с питанием. Но также это может свидетельствовать и о наличии серьезных проблем со здоровьем.

Сахарный диабет

Эта болезнь довольно часто приводит к появлению интимных проблем у мужчин. Повышенный уровень сахара в крови повреждает нервы, сосуды, что влечет за собой отсутствие эрекции. Это проявление наблюдается у каждого второго, кому поставили подобный диагноз.

Сосудистые болезни

Например, артериосклероз приводит к уменьшению проходимости сосудов – они становятся жесткими и узкими. В свою очередь это затрудняет приток крови к половым органам.

Гормональные нарушения

Если у мужчины низкий уровень тестостерона, то это может являться причиной эректильной дисфункции. Поэтому крайне важно найти причины, почему падает уровень гормона в организме.

Психические проблемы

Когда у человека есть депрессия, повышенный уровень стресса и тревожности, то это приведет к интимным сложностям. Также этому может способствовать низкая самооценка мужчины.

Другие болезни и особенности

Алкоголизм, хронические болезни почек и расстройства нервной системы могут также вести к проблемам с эрекцией. Иногда это провоцируют различные медикаменты, которые контролируют уровень кровяного давления.

Как сообщает женский журнал "Клео.ру", эректильная дисфункция может быть обусловлена сразу несколькими факторами. Поэтому важно обращаться к врачу за установкой точного диагноза.