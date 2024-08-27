Подборка свежих анекдотов

Актуальные шутки вызовут улыбку

"Утро.ру" предлагает немного расслабиться и отвлечься от бытовых проблем – уделите пару минут забавным приколам:



Поставил будильник на 6:00. В 6:00 выключил. Поставил на 6:10. В 6:10 выключил. Будильник-то у меня железный, а вот характер не очень.

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Вышел на пробежку и внезапно понял, что забыл дома самое главное – желание бегать.

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Когда сосед начал учиться играть на скрипке, я с удовольствием послушал… первую минуту. Потом понял, что мои уши больше никогда не будут прежними.

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Смотрю на кота и думаю: "Везет же ему – спит целый день, и никто его не спрашивает, почему он такой уставший!"

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Хотел сделать зарядку, но потом подумал: "Зарядку телефона никто не отменял". Теперь у меня хотя бы телефон в порядке!