Подборка свежих анекдотов

Подборка свежих анекдотов
Фото: www.unsplash.com
Забавные шутки поднимут настроение

"Утро.ру" предлагает подборку новых приколов:

Встретились два программиста на улице. Один говорит: "Вчера женился." Второй отвечает: "Поздравляю! Удалось сразу установить?"

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Официант приносит счет. Клиент, глядя на него, спрашивает: "Это Вы мне за обед насчитали или ресторан продаете?"

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Утром решил пробежаться – устал, выбился из сил, запыхался...

Зато вовремя успел на автобус.

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Приехал дачник на дачу и говорит соседу: "Я каждый год что-то сажаю и ничего не растет! Что не так?" Сосед: "А ты пробовал выключить интернет и начать копать?"

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Программист на экзамене по биологии:

– Какая часть дерева самая важная?

– Корневой каталог.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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