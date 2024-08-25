Подборка свежих анекдотов

Забавные шутки поднимут настроение

"Утро.ру" предлагает подборку новых приколов:



Встретились два программиста на улице. Один говорит: "Вчера женился." Второй отвечает: "Поздравляю! Удалось сразу установить?"

---

Официант приносит счет. Клиент, глядя на него, спрашивает: "Это Вы мне за обед насчитали или ресторан продаете?"

---

Утром решил пробежаться – устал, выбился из сил, запыхался...

Зато вовремя успел на автобус.

---

Приехал дачник на дачу и говорит соседу: "Я каждый год что-то сажаю и ничего не растет! Что не так?" Сосед: "А ты пробовал выключить интернет и начать копать?"

---

Программист на экзамене по биологии:

– Какая часть дерева самая важная?

– Корневой каталог.