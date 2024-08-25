Подборка свежих анекдотов

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
908 новости
"Утро.ру" предлагает подборку новых приколов:
Встретились два программиста на улице. Один говорит: "Вчера женился." Второй отвечает: "Поздравляю! Удалось сразу установить?"
---
Официант приносит счет. Клиент, глядя на него, спрашивает: "Это Вы мне за обед насчитали или ресторан продаете?"
---
Утром решил пробежаться – устал, выбился из сил, запыхался...
Зато вовремя успел на автобус.
---
Приехал дачник на дачу и говорит соседу: "Я каждый год что-то сажаю и ничего не растет! Что не так?" Сосед: "А ты пробовал выключить интернет и начать копать?"
---
Программист на экзамене по биологии:
– Какая часть дерева самая важная?
– Корневой каталог.
Киевские верховоды дорого поплатятся за провокацию