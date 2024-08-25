Почему категорически нельзя мыть макароны после варки

Почему категорически нельзя мыть макароны после варки
Фото: freepik.com
Повара считают этот маневр непростительным

Многие россияне предпочитают промывать макароны сразу после варки. Это позволяет избавиться от крахмала, который способствует слипанию. Однако это делает только хуже, поскольку не дает блюду полностью раскрыться. 

Шеф-повары утверждают, что эта манипуляцию подобна "смыванию жидкого золота в канализацию". По их словам, крахмал служит важным компонентом в пропитке макарон и придает им вкус. Например, при использовании различных соусов он позволяет обеспечивать хорошее смешение компонентов. 

Если промыть макароны все же необходимо, то чтобы не потерять вкус эксперты советуют слить воду от варки в отдельную емкость. После этого промыть пасту и сверху полить горячей водой с крахмалом. 

По их словам, единственный вариант, когда следует мыть макароны – это при приготовлении салата. Этот прием позволяет остудить блюдо не дать ему развариться.

Источник: Daily Mail

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