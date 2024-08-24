Как за 5 минут отмыть микроволновку от жира и подтеков

Как за 5 минут отмыть микроволновку от жира и подтеков
Фото: www.unsplash.com
Кухня всегда должна сиять чистотой

Чистота в зоне приготовления пищи – важный признак хорошей хозяйки. "Утро.ру" делится полезными советами для женщин. Для того чтобы быстро и эффективно убрать грязь из микроволновки, можно прибегнуть к простому лайфхаку с использованием лимона или уксуса. Возьмите емкость среднего размера, наполните ее водой и добавьте в нее либо сок одного лимона (можно также положить половинки лимона), либо две большие ложки уксуса.

Затем поставьте миску в отсек для разогревания еды и включите микроволновку на максимальную мощность на 5 минут. Пар, образующийся внутри, размягчит загрязнения и облегчит их удаление.

После завершения программы не открывайте дверцу сразу, оставьте миску внутри еще на 5 минут, чтобы пар подействовал подольше. Затем осторожно извлеките миску и протрите внутренние поверхности микроволновки влажной губкой или тканью. Жир и налет быстро удалятся без лишних усилий.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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