Тест на логику: вы умеете мыслить нестандартно?

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
908 новости
Очень часто для решения важнейших жизненных задач вовсе не нужно быть семи пядей во лбу. Достаточно включить логику и постараться определить правильную стратегию поведения. Логическое мышление в целом облегчает жизнь и помогает достигать высот в разных сферах.
Предлагаем вам сделать небольшую зарядку для ума. Подборка с вопросами на логику поможет определить, насколько хорошо у вас развито нестандартное мышление. Всегда интересно оценить собственные возможности. Не откладывайте дело в долгий ящик, дерзайте!
Эксперт напомнил об одном пункте договора о коллективной безопасности