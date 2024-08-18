Тест на грамотность: сможете правильно написать слово?

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Даже идеальные знания по русскому языку не гарантируют, что в каких-то словах человек не допустит ошибку. Существуют части речи, с правильным написанием которых особенно сложно справиться. Предлагаем вам пройти интересный тест на грамотность и проверить собственные знания.
Еще в школе многие ученики испытывают сложности с правильным написанием наречий – часто приходилось учить наизусть верный вариант. Давайте проверим, сохранились ли школьные знания в вашей голове. Если некоторые нюансы вы все же забыли, тест поможет быстро освежить память. Грамотная устная и письменная речь – залог успеха.
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