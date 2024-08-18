Кинолог назвал самые опасные игры для собак

Названы самые опасные игрушки для собак
Фото: unsplash.com
Лучше исключить деревяшки и пластиковые бутылки

Хозяин несет большую ответственность за здоровье своего питомца, поэтому и игры нужно выбрать безопасные и неспособные нанести вред. Кинолог Владимир Голубев рассказал, каких игрушек и активностей стоит избегать, чтобы сохранить собаку активной и жизнерадостной.

Среди опасных предметов специалист особо выделил палки и пластиковые бутылки. Несмотря на то, что они очень нравятся псам, игривого досуга с ними лучше избегать. Дерево может оставлять занозы в пасти, которые практически невозможно вытащить самостоятельно. В результате это может привести к загноению. А пластик попадает внутрь питомца, что очень вредно. При этом сам материал работает с зубами как наждачная бумага, стачивая их и потенциально провоцируя болезни ротовой полости.

Не стоит использовать также игрушки, которые не предназначены для питомцев. В процессе игры собака может случайно ими подавиться, либо предмет окажется токсичным.

"Отдавайте предпочтение игрушкам из натуральных материалов и подбирайте их под размер пасти вашей собаки", – заключил кинолог.

Источник: Известия

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