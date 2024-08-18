Кинолог назвал самые опасные игры для собак

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Хозяин несет большую ответственность за здоровье своего питомца, поэтому и игры нужно выбрать безопасные и неспособные нанести вред. Кинолог Владимир Голубев рассказал, каких игрушек и активностей стоит избегать, чтобы сохранить собаку активной и жизнерадостной.
Среди опасных предметов специалист особо выделил палки и пластиковые бутылки. Несмотря на то, что они очень нравятся псам, игривого досуга с ними лучше избегать. Дерево может оставлять занозы в пасти, которые практически невозможно вытащить самостоятельно. В результате это может привести к загноению. А пластик попадает внутрь питомца, что очень вредно. При этом сам материал работает с зубами как наждачная бумага, стачивая их и потенциально провоцируя болезни ротовой полости.
Не стоит использовать также игрушки, которые не предназначены для питомцев. В процессе игры собака может случайно ими подавиться, либо предмет окажется токсичным.
"Отдавайте предпочтение игрушкам из натуральных материалов и подбирайте их под размер пасти вашей собаки", – заключил кинолог.
Конфликт начался задолго до 2022 года
Американцы создают альтернативную реальность