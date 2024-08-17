Одно простое правило может помочь дожить до 100 лет

Одно простое правило может помочь дожить до 100 лет
Фото: freepik.com
Американка поделилась своим секретом

Жительница Техаса по имени Нахера стала местной знаменитостью. Женщине удалось дожить до 100 лет не только сохранив бодрость духа, но и тела. В результате о ее праздновании дня рождения написали в СМИ, и в беседе с журналистами она раскрыла свой секрет долгожительства.

По словам Нахеры, за все эти года она выучила для себя одно главное правило – не поддаваться стрессу и позволить Богу взять контроль над своей жизнью. В итоге такой простой подход и поможет прожить бодрую и счастливую жизнь, уверена женщина.

"Я ем все и могу пить все, что угодно. Дай мне сейчас пива, и я его выпью!" – говорит она.

Во время празднования пенсионерка пригласила к себе всех родственников, а также музыкантов мариачи, под чью игру она зажигательно танцевала на празднике.

Источник: WCSC-TV

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