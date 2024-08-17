Одно простое правило может помочь дожить до 100 лет

Американка поделилась своим секретом

Жительница Техаса по имени Нахера стала местной знаменитостью. Женщине удалось дожить до 100 лет не только сохранив бодрость духа, но и тела. В результате о ее праздновании дня рождения написали в СМИ, и в беседе с журналистами она раскрыла свой секрет долгожительства.

По словам Нахеры, за все эти года она выучила для себя одно главное правило – не поддаваться стрессу и позволить Богу взять контроль над своей жизнью. В итоге такой простой подход и поможет прожить бодрую и счастливую жизнь, уверена женщина.

"Я ем все и могу пить все, что угодно. Дай мне сейчас пива, и я его выпью!" – говорит она.

Во время празднования пенсионерка пригласила к себе всех родственников, а также музыкантов мариачи, под чью игру она зажигательно танцевала на празднике.