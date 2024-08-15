Тест: отгадайте советский фильм по одному кадру

Шедевры кинематографа сложно не узнать

За советский период были сняты десятки кинолент, которые до сих пор вызывают огромный интерес у публики и по праву считаются жемчужинами отечественного кинематографа. Многие россияне готовы по несколько раз пересматривать полюбившиеся фильмы.



Предлагаем вам пройти тест на знание советского кинематографа. Попробуйте отгадать картину всего по одному кадру. Известные артисты, знаменитые сцены и запоминающиеся сюжетные линии помогут вам быстро справиться с заданием. Короткий тест займет всего пару минут, зато, возможно, вы подберете фильм, который можно пересмотреть вечером.