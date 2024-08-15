Необычный тест: отгадайте десятилетие по модному образу

Необычный тест: отгадайте десятилетие по модному образу
Фото: www.unsplash.com
Каждому периоду характерен свой уникальный дух

В последнее время дизайнеры и стилисты часто обращаются к образам, которые были на пике моды много десятилетий назад. Как известно, все новое – хорошо забытое старое. Вещи, которые казались старомодными еще вашей маме или бабушке, могут снова стать очень стильными и современными.

Предлагаем вам пройти необычный тест и по одной фотографии определить, в какое десятилетие она была сделана. На подборках с вопросами вы увидите яркие и модные образы, которые были характерны ушедшим временам. Проверьте себя на внимание и знание истории – тест займет всего пару минут.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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