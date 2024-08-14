Тест для книгочеев: какого российского классика прозвали жирафом?

Литература помогает развитию личности

Провести время за хорошей книгой – не только приятное, но и очень полезное занятие. Качественная литература помогает личности развиваться, обогащает словарный запас и пополняет багаж знаний. Специально для книгочеев предлагаем интересный тест на знание классиков.



Многие люди любят читать, однако далеко не все могут ответить на каверзные вопросы. Например, в курсе ли вы, какого российского классика прозвали жирафом из-за особенностей строения его тела и любимого желтого свитера? Не теряйте время, интересный тест проверит ваши знания или же откроет для вас что-то новое.