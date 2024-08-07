Тест на широту кругозора: попробуйте отличить город от страны

Тест на широту кругозора: попробуйте отличить город от страны
Фото: www.unsplash.com
На карте есть много неизвестных названий

Мировая карта насчитывает несколько сотен государств. Иногда встречаются крохотные страны, о существовании которых большинство людей ничего не знают. Только самые образованные и эрудированные знатоки географии смогут справиться с новым заданием.

На этот раз предлагаем вам проверить свои познания о городах и странах. На первый взгляд, отличить государство от его столицы – проще простого, но когда в перечне вопросов появляются странные названия, например, Вануату или Кирибати – могут начаться серьезные трудности. Не тратьте время, проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в географии.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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