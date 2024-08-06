Тест на смекалку: проверьте свое логическое мышление

Интересное задание поможет отвлечься

Всегда любопытно узнать, можно ли назвать вас интеллектуалом или хотя бы просто сообразительным человеком. Часто для того чтобы правильно ответить на каверзные вопросы, вовсе не нужно быть семи пядей во лбу и иметь красный диплом. Намного важнее обладать логическим складом ума и уметь находить взаимосвязи в разных сферах.



Предлагаем вам пройти короткий, но занимательный тест на смекалку. Всего несколько вопросов помогут определить, насколько хорошо у вас работает логическое мышление. Не стоит откладывать тест в долгий ящик, тем более, что его прохождение займет всего пару минут.