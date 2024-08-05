Готовим свекольник по-литовски: быстрее и вкуснее не придумаешь

Блюдо понравится всем

Из-за летней жары всегда хочется съесть чего-то холодного. Например, отлично идут в ход различные супы, которые от низкой температуры становятся только вкуснее. Одним из них является популярный свекольник или холодник. Привычный рецепт можно разнообразить, если приготовить его в формате "по-литовски". Делимся пошаговой инструкцией.

Ингредиенты

Свекла отварная – 4 штуки.

Огурец – 2 штуки.

Яйца – 2 штуки.

Редис – 1 штука.

Кефир – 300 мл.

Сметана – 3 ст. ложки.

Хрен – 1 ч. ложка.

Укроп, зеленый лук, соль, перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления свекольника по-литовски

1. Поставить яйца вариться до полной готовности.

2. Натереть свеклу, редис и огурец на терке.

4. Заливаем кефиром, добавляем соль по вкусу.

5. Добавляем сметаны и перемешиваем.

6. Немного для вкуса кладем тертого хрена, порезанных укропа и зеленого лука.

7. Украшаем порезанным яйцом.

Приятного аппетита!