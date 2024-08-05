Готовим свекольник по-литовски: быстрее и вкуснее не придумаешь

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Из-за летней жары всегда хочется съесть чего-то холодного. Например, отлично идут в ход различные супы, которые от низкой температуры становятся только вкуснее. Одним из них является популярный свекольник или холодник. Привычный рецепт можно разнообразить, если приготовить его в формате "по-литовски". Делимся пошаговой инструкцией.
1. Поставить яйца вариться до полной готовности.
2. Натереть свеклу, редис и огурец на терке.
4. Заливаем кефиром, добавляем соль по вкусу.
5. Добавляем сметаны и перемешиваем.
6. Немного для вкуса кладем тертого хрена, порезанных укропа и зеленого лука.
7. Украшаем порезанным яйцом.
Приятного аппетита!
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