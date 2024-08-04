Ученые обнаружили под Иркутском части древних рыб и тараканов

Под Иркутском обнаружили части древних рыб и тараканов
Фото: www.unsplash.com
Исследователи сделали интересное открытие

Ученые и студенты из Томска приехали в Иркутск для участия в летних раскопках. В исследовательской работе также поучаствовали энтузиасты из других городов. В итоге группе специалистов удалось обнаружить очень интересные находки. Так, под Иркутском были найдены части древнейших рыб и тараканов. Такие археологические сюрпризы всегда привлекают внимание экспертного сообщества.

Сообщается, что возраст находок составляет порядка 180 миллионов лет. Ученые рассказали, что обнаруженные образцы рыб уже известны экспертному сообществу, однако новые находки представляют ценность, так как было найдено несколько целых экземпляров.

Также ученые нашли несколько стрекоз, цикад с очень крупными крыльями и останки древних тараканов. Все находки помогут продвинуться в изучении особенностей флоры и фауны древнейших периодов.

Источник: irk.ru ✓ Надежный источник

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