Психологический тест: вы хороший друг?

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Дружба – очень важная составляющая гармоничной и счастливой жизни. Когда у человека много друзей, он чувствует себя успешным, нужным и полноценным. При этом известно, что далеко не все люди умеют дружить по-настоящему, с полной отдачей. Предлагаем вам пройти необычный психологический тест и узнать, что по этому поводу можно сказать о вас.
Хороший друг всегда готов прийти на помощь, внимательно слушает близких людей и воспринимает чужие беды, как свои. Люди, которые умеют по-настоящему дружить, очень ценятся окружающими. Всегда хочется чувствовать рядом плечо человека, готового разделить невзгоды. Необычный психологический тест поможет вам узнать о себе что-то новое.
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