Какие цвета и принты актуальны для детской одежды 2024 года

Какие цвета и принты актуальны для детской одежды 2024 года
Фото: пресс-служба BUNGLY
Можно выбрать из шести популярных направлений и стилей

Лето 2024 года выдалось жарким и ярким как для взрослых, так и для детей. В это время года стоит позаботиться о комфорте своего ребенка и уберечь его от теплового удара.

Надежда Громова, мама троих детей и создатель бренда детской одежды BUNGLY, рассказала о последних модных тенденциях этого сезона, которые к тому же защищают здоровье малыша. 

Пастельные и "пыльные" тона

Пастельные и приглушенные природные  оттенки продолжают оставаться в тренде. Эти цвета выглядят интеллигентно и не скучно, они прекрасно сочетаются с любыми аксессуарами, универсальны и практичны. По данным института цвета Pantone, именно они являются ключевыми в модных коллекциях этого года. Так, актуальными в 2024 году названы: пастельный сиреневый, "цветок пустыни" – теплый розовый, "кресс-салат" – приглушенный зеленый, "шамбре" – джинсовый синий, "гриб" – землистый серо-коричневый оттенок.

Яркие акценты

Лето – яркая пора! Несмотря на последние тенденции, в детской моде всегда актуальны насыщенные и энергичные цвета: оранжевый, фуксия, ярко-желтый и глубокий синий. Они традиционно символизируют детскую радость и энергию.

Тропические принты

Пальмовые листья, экзотические цветы и фрукты создают хорошее настроение и привносят свежесть в детский гардероб. Такие принты не только выглядят ярко, но и ассоциируются с летом и каникулами. Поэтому их так любят дети. Яркие комплекты с тропическими мотивами будут идеальны для прогулок и пикников. 

Геометрические узоры

Геометричные принты снова в моде! Полоски, зигзаги, квадраты и другие формы добавляют динамики детской одежде. Эти узоры отлично подходят для создания современных образов. Яркие цвета и контрастные комбинации делают такие вещи запоминающимися и стильными. В 2024 году модную геометрию можно увидеть на подиумах, как взрослых, так и детских.

Любимые мультперсонажи

Многие дети обожают одежду с мультгероями! Они подражают любимым персонажам и радуются любым предметам, на которых те изображены. Поэтому футболки, платья и аксессуары с мультяшками часто занашиваются до дыр. А еще опытные мамы знают: одеваться в такую одежду детям  весело и приятно, а значит капризов при сборах на прогулку – в разы меньше. 

Эко-мотивы

Забота о природе и будущем наших детей  отражено и в эко-мотивах – еще одном тренде детской моды. Актуальны натуральные ткани, природные оттенки и принты с изображениями деревьев, животных, пейзажей. Такая одежда не только красива, но и учит детей любить и уважать окружающий мир.

Выбирайте тренды, которые нравятся вам и вашим детям, и не бойтесь экспериментировать с цветами и узорами. Лето – это время свободы и легкости, и пусть одежда ваших детей отражает это настроение!

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