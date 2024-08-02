Тест на сообразительность: проверьте свой ум

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Быстрые интеллектуальные тесты – отличный способ перегрузить мозг, отвлечься от бытовых вопросов и расширить свой кругозор. Такие интеллектуальные разминки занимают всего несколько минут, зато обогащают багаж знаний, помогают расслабиться и с пользой провести небольшой отрезок времени.
Предлагаем вам пройти интересный тест на сообразительность. Вопросы из разных сфер жизни помогут определить, насколько вы умный и смекалистый человек. Иногда совсем не нужно быть очень начитанным и образованным, достаточно включить логику и правильный ответ будет понятен.
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