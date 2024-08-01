Азартные коты устроили игру в "Поле чудес" – смешное видео

Пушистые всегда могут придумать себе развлечение

В социальных сетях есть большое количество тематических пабликов, посвященных исключительно забавным зарисовкам из жизни братьев наших меньших. Особенно на смешные выдумки богато воображение котиков. Два рыжих товарища решили организовать азартные игры и придумали весьма необычное развлечение.



Внимание котиков привлекла сковорода, которая стояла на столешнице. В ходе эксперимента было установлено, что этот предмет отлично подходит для имитации игры в "Поле чудес".

Сковорода оказалась отличным барабаном, который можно раскручивать для того, чтобы определить победителя. В итоге котики все свое внимание сосредоточили на посуде и очень увлеклись игрой, чем позабавили публику.