Азартные коты устроили игру в "Поле чудес" – смешное видео

Азартные коты устроили игру в "Поле чудес" – смешное видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистые всегда могут придумать себе развлечение

В социальных сетях есть большое количество тематических пабликов, посвященных исключительно забавным зарисовкам из жизни братьев наших меньших. Особенно на смешные выдумки богато воображение котиков. Два рыжих товарища решили организовать азартные игры и придумали весьма необычное развлечение.

Внимание котиков привлекла сковорода, которая стояла на столешнице. В ходе эксперимента было установлено, что этот предмет отлично подходит для имитации игры в "Поле чудес". 

Сковорода оказалась отличным барабаном, который можно раскручивать для того, чтобы определить победителя. В итоге котики все свое внимание сосредоточили на посуде и очень увлеклись игрой, чем позабавили публику.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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