Тест на широту кругозора: назовите родину шедевра архитектуры

Тест на широту кругозора: назовите родину шедевра архитектуры
Фото: www.unsplash.com
С заданием справятся только самые начитанные

Вряд ли найдутся люди, которые совсем не любят путешествовать. Поездки в новые города и страны всегда обогащают внутренний мир, расширяют кругозор и позволяют прикоснуться к чему-то новому и неизведанному.

К сожалению, далеко не всегда есть возможность отправиться в отдаленный уголок планеты и лично познакомиться с шедеврами архитектуры. Но все же самые знаковые творения человека известны многим – хотя бы по фотографиям и научно-популярным фильмам.

Предлагаем вам проверить себя и попробовать угадать, в каких странах находятся представленные на фотографиях шедевры архитектуры. Дерзайте!

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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