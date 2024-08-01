Тест на широту кругозора: назовите родину шедевра архитектуры

С заданием справятся только самые начитанные

Вряд ли найдутся люди, которые совсем не любят путешествовать. Поездки в новые города и страны всегда обогащают внутренний мир, расширяют кругозор и позволяют прикоснуться к чему-то новому и неизведанному.



К сожалению, далеко не всегда есть возможность отправиться в отдаленный уголок планеты и лично познакомиться с шедеврами архитектуры. Но все же самые знаковые творения человека известны многим – хотя бы по фотографиям и научно-популярным фильмам.

Предлагаем вам проверить себя и попробовать угадать, в каких странах находятся представленные на фотографиях шедевры архитектуры. Дерзайте!