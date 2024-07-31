Тест на логику: проверьте себя

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Короткие, занимательные тесты – отличный способ перезагрузить мозг и отвлечься от решения насущных проблем. Кроме того, регулярная работа с интеллектуальными задачами тренирует память, расширяет кругозор и повышает уровень эрудиции человека.
Предлагаем вам пройти интересный тест на логику. Иногда для решения задач не нужно обладать большим багажом знаний, достаточно включить логику и определить, какой ответ верный. Быстрая зарядка для ума поможет прийти в тонус и поднимет настроение. Не теряйте время, проверьте себя.
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