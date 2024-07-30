Кот отлично справился с цирковым трюком и покорил публику – видео

Усатый устроил настоящее представление

Владельцы домашних животных обычно проводят много времени в играх с любимыми пушистиками и даже обучают их необычным трюкам. Настоящее представление для своих хозяев устроил очаровательный кот. Его выступление произвело впечатление и на пользователей социальных сетей.



Хозяйка котика научила его необычному трюку. Пушистый малыш любит разные игрушки, больше всего ему нравится колечко от пластиковой бутылки. Владелица животного решила поиграть с ним и заставила потрудиться для того, чтобы завладеть игрушкой.

Сначала малышу пришлось запрыгнуть на первый ярус специальной конструкции для кошек, затем на второй и только на третьем он получил вожделенную игрушку. Все происходящее было обставлено как настоящий цирковой трюк.