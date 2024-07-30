Расслабляющий тест: отгадайте страну по райскому острову

Мысли об отпуске всегда поднимают настроение

Летом жизнь кажется ярче и доставляет много приятных моментов. Любители проводить время за границей хорошо знают, как приятно высадиться на тропическом острове и провести там недельку-другую.



Предлагаем вам пройти необычный тест, который не только проверит ваши знания по географии, но и поможет расслабиться. Красочные картинки райских островок всегда поднимают настроение и заставляют задуматься об очередном отпуске. По ярким картинкам вам предстоит отгадать страну, в которой находится красивый остров.