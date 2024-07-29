Самый чистоплотный шпиц умилил публику

Малыш заботится о порядке

Владельцы домашних животных могут часами рассказывать о своих любимцах и необычных чертах их характера. Новой звездой социальных сетей стал очаровательный крошечный шпиц, который внимательно следит за чистотой и порядком.



Любящие хозяева запечатлели возвращение маленькой собачки домой с прогулки. Шпиц очень хорошо воспитан и знает, что лапки после нахождения на улице нужно обязательно хорошенько почистить.

Самый чистоплотный шпиц сам побежал к специальному коврику, расстеленному в коридоре. Малыш начал активно работать лапками, чтобы убрать с них грязь, только после этой процедуры собачка отправилась в квартиру.