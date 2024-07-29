Кабачки больше не жарим: этот кулинарный трюк покорил всю семью

Кабачки больше не жарим: этот кулинарный трюк покорил всю семью
Кадр: YouTube.com
Закуска получится очень вкусной и сочной

Кабачки в летний период являются любимым блюдом у многих. Особенно они вкусные, если зажарить с чесноком и зеленью на сковородке. Однако есть способ сделать их более полезными без потери вкусовых качеств. Хозяйки в Сети делятся, что после этого рецепта перестали жарить кабачки, а кулинарный трюк буквально покорил всю семью. 

Ингредиенты

  • Кабачки – 0,5 кг,
  • Майонез – 1 столовая ложка,
  • Сыр – 80-100 граммов,
  • Чеснок – 1 чайная ложка,
  • Паприка копченая – 1 чайная ложка,
  • Укроп, соль, перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления кабачков

1. Очищаем кабачки от кожицы.

2. Нарезаем кольцами примерно 7 мм.

3. Добавляет пол чайной ложки соли, сухого чеснока, паприки и 2 столовых ложки растительного масла. Перемешиваем.

4. В отдельной миске нужно натереть сыр, добавить укроп, майонез и смешать. 

5. Выкладываем кабачки на противень и запекаем 15 минут при температуре 180 градусов. 

6. Выкладываем в центр сыр и печем еще 5 минут.

Приятного аппетита!

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