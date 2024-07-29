Кабачки больше не жарим: этот кулинарный трюк покорил всю семью

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Кабачки в летний период являются любимым блюдом у многих. Особенно они вкусные, если зажарить с чесноком и зеленью на сковородке. Однако есть способ сделать их более полезными без потери вкусовых качеств. Хозяйки в Сети делятся, что после этого рецепта перестали жарить кабачки, а кулинарный трюк буквально покорил всю семью.
1. Очищаем кабачки от кожицы.
2. Нарезаем кольцами примерно 7 мм.
3. Добавляет пол чайной ложки соли, сухого чеснока, паприки и 2 столовых ложки растительного масла. Перемешиваем.
4. В отдельной миске нужно натереть сыр, добавить укроп, майонез и смешать.
5. Выкладываем кабачки на противень и запекаем 15 минут при температуре 180 градусов.
6. Выкладываем в центр сыр и печем еще 5 минут.
Приятного аппетита!
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