Кабачки больше не жарим: этот кулинарный трюк покорил всю семью

Закуска получится очень вкусной и сочной

Кабачки в летний период являются любимым блюдом у многих. Особенно они вкусные, если зажарить с чесноком и зеленью на сковородке. Однако есть способ сделать их более полезными без потери вкусовых качеств. Хозяйки в Сети делятся, что после этого рецепта перестали жарить кабачки, а кулинарный трюк буквально покорил всю семью.

Ингредиенты

Кабачки – 0,5 кг,

Майонез – 1 столовая ложка,

Сыр – 80-100 граммов,

Чеснок – 1 чайная ложка,

Паприка копченая – 1 чайная ложка,

Укроп, соль, перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления кабачков

1. Очищаем кабачки от кожицы.

2. Нарезаем кольцами примерно 7 мм.

3. Добавляет пол чайной ложки соли, сухого чеснока, паприки и 2 столовых ложки растительного масла. Перемешиваем.

4. В отдельной миске нужно натереть сыр, добавить укроп, майонез и смешать.

5. Выкладываем кабачки на противень и запекаем 15 минут при температуре 180 градусов.

6. Выкладываем в центр сыр и печем еще 5 минут.

Приятного аппетита!