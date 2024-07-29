Климатолог оценил прогноз о необратимых изменениях погоды в будущем

Катастрофы в будущие 80 лет ждать не стоит

В ближайшее десятилетие климат на Земле может достичь точки невозврата. Канада и Африка столкнется с засухой, а температура воздуха вырастет почти на три градуса к 2100 году. После этого все природные явления на планете будут носить экстремальный характер.

Подобную публикацию оценил российский климатолог Владимир Семенов. По его словам, специалисты давно предсказывают повышение температуры к концу века в среднем на три градуса, но это не точно.

"Среднее значение поднимается, но аномалий становится меньше. Вообще говоря, какого-то апокалипсиса не вызовет и не должно вызвать", – говорит он.

Эксперт указал, что опубликованный прогноз нужно воспринимать как один из возможных вариантов развития событий. На деле их существует тысячи, поэтому и вероятность его реализации невысока.