Климатолог оценил прогноз о необратимых изменениях погоды в будущем

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В ближайшее десятилетие климат на Земле может достичь точки невозврата. Канада и Африка столкнется с засухой, а температура воздуха вырастет почти на три градуса к 2100 году. После этого все природные явления на планете будут носить экстремальный характер.
Подобную публикацию оценил российский климатолог Владимир Семенов. По его словам, специалисты давно предсказывают повышение температуры к концу века в среднем на три градуса, но это не точно.
"Среднее значение поднимается, но аномалий становится меньше. Вообще говоря, какого-то апокалипсиса не вызовет и не должно вызвать", – говорит он.
Эксперт указал, что опубликованный прогноз нужно воспринимать как один из возможных вариантов развития событий. На деле их существует тысячи, поэтому и вероятность его реализации невысока.
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