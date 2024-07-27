Отгадайте художника по морскому пейзажу: интеллектуальный тест

Отгадайте художника по морскому пейзажу: интеллектуальный тест
Фото: www.unsplash.com
Красивые картины с водными просторами всегда завораживают

Люди, которые хорошо разбираются в живописи, всегда вызывают восхищение у окружающих. Рассматривать красивые картины в музее – одно, а прекрасно разбираться в том, кто и когда их написал – совсем другое. Предлагаем вам проверить себя и пройти интеллектуальный тест на знание художников.

В небольшом перечне вопросов собраны самые известные и яркие картины, посвященные водной стихии. Ваши задача – указать, из-под кисточки какого художника вышло полотно. Даже если вы плохо разбираетесь в живописи – не беда, тест поможет познакомиться со знаковыми картинами и расширит ваш кругозор.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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