Отгадайте художника по морскому пейзажу: интеллектуальный тест

Красивые картины с водными просторами всегда завораживают

Люди, которые хорошо разбираются в живописи, всегда вызывают восхищение у окружающих. Рассматривать красивые картины в музее – одно, а прекрасно разбираться в том, кто и когда их написал – совсем другое. Предлагаем вам проверить себя и пройти интеллектуальный тест на знание художников.



В небольшом перечне вопросов собраны самые известные и яркие картины, посвященные водной стихии. Ваши задача – указать, из-под кисточки какого художника вышло полотно. Даже если вы плохо разбираетесь в живописи – не беда, тест поможет познакомиться со знаковыми картинами и расширит ваш кругозор.