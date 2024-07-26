Что вам известно о возможностях человеческого мозга? Необычный тест

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Вокруг возможностей мозга ходит немало легенд. Многие уверены, что мы используем этот орган далеко не на полную мощность. Вероятно, многие слышали, что реальные возможности мозга намного выше, и каждый человек способен использовать его значительно более эффективно.
Кроме того, мозг и его способности давно стали источником появления легенд и мифов. Предлагаем вам проверить собственные знания в этой сфере. Интересный и необычный тест приоткроет завесу тайны над работой важнейшего органа человека. Новые знания расширят ваш кругозор и могут стать настоящим открытием.
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