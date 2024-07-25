Тест на знание карты мира: угадайте страну по ее соседям

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Тесты, помогающие проверить знания в различных сферах, не только расширяют кругозор, но и дают возможность отлично провести время за интеллектуальным занятием. Тем более, что небольшие задания с вопросами занимают всего несколько минут. На этот раз предлагаем вам проверить свои знания политической карты мира.
Тест поможет узнать, насколько хорошо вам известны соседи различных государств. Помните ли вы, с какими странами граничит Российская Федерация? А сможете назвать, какое государство имеет сухопутную границу только с Германией? Даже если некоторые вопросы вызовут у вас затруднения, наличие правильных ответов обогатит багаж знаний.
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